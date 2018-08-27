В России повышают акцизы на бензин и дизельное топливо. В правительстве обещают бороться с ростом цен на АЗС

Акцизы на бензин и дизельное топливо по решению правительства России вырастут с 1 января 2019 года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, пишет 27 августа РБК.

По словам Козака, акцизы восстановят в объемах, которые планировали к 1 июля этого года. Акциз на бензин вырастет на 3,7 тысячи рублей до 11,892 тысячи рублей за тонну, акциз на дизельное топливо на 2,7 тысячи рублей до 8,258 тысячи рублей за тонну соответственно.

Вице-премьер утверждает, что мера не приведет к скачку цен на заправках. «Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил Козак.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с началом года, вице-премьер рассказал, что весной топливо резко выросло в цене (за январь—май подскочили на 7,7%, опередив инфляцию в 4,5 раза) из-за повышения акцизов, которое совпало с ослаблением рубля и ростом мировых цен на нефть. В итоге, правительству пришлось снижать акцизы, чтобы остановить повышение цен на внутреннем рынке.

С 1 января 2019 года в России планируют завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением налога на добычу полезных ископаемых.

«Маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», – напоминает Козак.

Отрицательный акциз компенсирует заводам снижение экспортных пошлин, а также сгладит возможный рост мировых цен на нефть.

Если все меры окажутся безрезультатными, то правительство может временно ввести экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, добавил вице-премьер

В середине августа Российский топливный союз, объединяющий владельцев независимых автозаправок, предупредил о возможном резком росте цен на топливо из-за повышения акцизов и налога на добавленную стоимость.

«Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рубля за литр», — заявляли в РТС.