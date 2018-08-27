Жителя Кронштадта заподозрили в сексуальном насилии над пасынком

Жительница Кронштадтского района Петербурга заявила в полицию о том, что ее сын-школьник стал жертвой сексуального насилия. В преступлении женщина обвинила своего мужа, приходящегося мальчику отчимом.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 26 августа в Кронштадтском ОМВД приняли заявление 32-летней местной жительницы. Та обвинила своего мужа в сексуальном насилии над ее ребенком, рожденным до брака с супругом. По словам женщины, злодеяние совершалось в их квартире в течение двух лет, с 2014-го по 2016 год. Сейчас мальчику 11 лет, нетрудно подсчитать: впервые он стал жертвой надругательства в 7.

Материалы дела переданы из полиции в Следственный комитет. Уголовное дело пока не возбуждено.