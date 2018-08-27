Трамп запретил администрации называть покойного Маккейна героем и ограничился соболезнованиями в Twitter

Президент США Дональд Трамп запретил называть покойного сенатора Джона Маккейна героем и ограничился коротким сообщением с соболезнованиями. Об этом 27 августа пишет Washington Post. Ранее администрация Белого дома всегда выпускала официальные некрологи в подобных случаях.

Напомнить о военном прошлом Маккейна и охарактеризовать его как героя предлагали пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Джон Келли. Президент заблокировал предложение и написал пост в персональном аккаунте в Twitter: «Мои искренние соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами».

Washington Post отмечает, что между покойным сенатором и Трампом были очень напряженные отношения и за последние два года американский президент не сказал ни одного хорошего слова в адрес Маккейна. В 2015 году Трамп заявил своим избирателям в Айове, что не считает сенатора героем из-а того, что тот шесть лет пробыл в плену во Вьетнаме. «Я уважаю людей, которые не попадали в плен», — сказал тогда Трамп.

Маккейн в свою очередь характеризовал встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки как «трагическую ошибку», к которой привели наивность Трампа и «его симпатия к автократическим лидерам».

Джон Маккейн умер 26 августа на 82 году жизни. Он отказался от лечения опухоли мозга.