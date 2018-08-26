Открывший стрельбу на турнире во Флориде ликвидирован

Подозреваемый в стрельбе на турнире по видеоиграм в Джексонвилле во Флориде погиб на месте преступления, сообщает офис шерифа в твиттере 26 августа.

«Один подозреваемый погиб на месте преступления, на данный момент неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Его разыскивают», — заявляют силовики.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших в результате ЧП.

Жителям города порекомендовали держаться подальше от района ТЦ, где произошла стрельба.