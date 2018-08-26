СКА обыграл ХК «Сочи» на турнире им. Н.Г. Пучкова

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал третью победу на домашнем предсезонном турнире им. Н.Г. Пучкова 26 августа. Со счетом 2:0 был обыгран ХК «Сочи». Голы забили Никита Гусев (49 минута) и Александр Дергачев (50).

Следующий матч в рамках турнира СКА проведет против «Йокерита» 27 августа.

Отметим, что всего в рамках подготовки к сезону 2018/19 петербургский клуб выиграл все семь контрольных матчей, в которых участвовал. Первая официальная игра нового сезона состоится 1 сентября, когда СКА сыграет в Казани с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Ак Барсом».

Николай Георгиевич Пучков – советский хоккеист, Олимпийский чемпион (1956), тренер. Игровое амплуа — вратарь. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Заслуженный тренер СССР (1971). Последний год игровой карьеры с 1963 по 1964 отыграл за петербургский СКА. После тренировал армейцев с Невы до 1980 года. Умер в 2005 году в Петербурге. Похоронен на Северном кладбище.