Во Флориде открыли стрельбу по участникам турнира по видеоиграм. Как минимум, четверо погибших

В американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм.

Как сообщает 26 августа CNN, в полиции инцидент охарактеризовали как «массовая стрельба». Жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

«Массовая стрельба в Джексонвилле. Держитесь вдалеке от данного района. Район в настоящее время небезопасен», — цитирует телеканал заявление силовиков.

РИА Новости пишут о 4 погибших и 11 раненных. Это предварительная информация.