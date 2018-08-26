На псковском вокзале человек упал на рельсы. «Ласточка» идет в Петербург с 45-минутным опозданием

Вечерняя псковская «Ласточка» прибудет в Петербург с опозданием. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель 26 августа.

По словам пассажира, около семи часов вечера в районе псковского пассажирского вокзала на рельсы упал человек. Собеседник сообщил, что пострадавший, скорее всего, выжил. Однако, происшествие задержало отправление состава. Вместо утвержденных расписанием 18.57 «Ласточка» выдвинулась в сторону Северной столицы в 19.47.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги корреспонденту «Фонтанки» подтвердили информацию о происшествии. Там добавили, что скорый поезд «Псков – Санкт-Петербург» №224 пока что отстает от расписания на 45 минут.