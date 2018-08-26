Семак: Футболисты «Уфы» сражалась, как львы, горжусь ими

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой» в 5 туре чемпионата Российской премьер-лиги. Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0 .

«Удачно сложилось начало матча: смогли забить быстрый гол, затем еще один. После этого немного успокоились, и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Что касается второй половины игры, то были и у нас моменты, чтобы увеличить преимущество в счете, были и у «Уфы», чтобы сократить и перевести ход матча в более нервное русло. Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить «Уфу» — они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь «Уфой», потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно», – заявил Семак.

Напомним, Семак был главным тренером «Уфы» с 2016 по 2018 годы, пока этим летом не перешел в «Зенит». Под руководством Семака уфимцы по итогам сезона 2017/18 впервые вышли в еврокубки.