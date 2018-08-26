Нагрузка деформировала «крыло» Володарского моста. «Мостотрест» привел первые итоги обследования переправы

Увеличение нагрузки на пролет Володарского моста вызвало деформацию «крыла» переправы. Это и привело к самопроизвольному поднятию пролета вечером 25 августа, сообщает «Мостотрест» по итогам обследования моста.

Как отметили на предприятии, специалисты провели анализ работы конструктивных элементов моста. В результате зафиксировали дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации «крыла» моста.

«Все это, в совокупности, привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета приблизительно на 20 см», – заявили в «Мостотресте» вечером 26 августа.

На предприятии добавили, что выяснение причин нештатной ситуации продолжается.

Напомним, ранее «Фонтанка» предполагала, что причиной нештатной ситуации мог стать слишком толстый слой свежего асфальта, который положили во время только что проведенного ремонта. Кроме того, наше издание выяснило: «Мостотрест» не успел до укладки нового асфальта закончить ремонт изношенного гидропривода Володарского моста. Претензия поставщику оборудования выставлена незадолго до самопроизвольной разводки пролета.