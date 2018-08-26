Встреча старых друзей: «Зенит» обыграл предыдущий клуб Сергея Семака

Автогол пяткой, седьмой мяч Артема Дзюбы и пять побед : отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» Сергея Семака повторил рекордный старт в чемпионатах России по футболу. Пять игр – пятнадцать очков.

Артем Дзюба//Архив/Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Понятно, что для многих в составе петербургского клуба поездка в столицу Башкирии носила принципиальный характер. Именно тут Семак провел полноценный дебютный сезон в качестве главного тренера и вывел команду в еврокубки. Именно в «Уфе» тренером команды элитного дивизиона стал выпускник 610 гимназии Александр Низелик. Именно после десятка матчей за «Уфу» Мирча Луческу принял решение приобрести в «Зенит» вратаря Андрея Лунева.

В центре обороны вместо словенца Михи Мевли, который в домашней игре против «Мольде» и привез, и забил, дебютировал в новой версии «Зенита» португалец Луиш Нету. У Семака в официальных матчах Нету еще не появлялся. Основывалось ли это решение на педагогике или на мыслях о предстоящей встрече против «Спартака» в шестом туре – неизвестно.

Начало получилось огненным: уже на третьей минуте после ввода мяча из аута Эльмиром Набиуллиным футболист «Уфы» Иван Пауревич умудрился забить автогол ударом пяткой.

На 11 минуте после блестящей передачи Александра Ерохина Дзюба вышел один на один с грузинским вратарем башкирского клуба Георги Шелией, голкипер первый удар отбил, но на добивании снова оказался Артем. Днем ранее для победы в старейшем дерби страны «Спартаку» понадобилось 14 минут для того, чтобы оформить победный счет. «Зениту» для очередной победы хватило одиннадцати.

На 19 минуте после передачи фланга мяч попал в руку Нету, которой португалец опирался об газон, – Николай Волошин точку не поставил. Согласно судейским рекомендациям, мяч попавший в опорную руку не трансформируется в пенальти. Автор автогола Пауревич в перерыве во флэш-интервью говорил: «Был чистый пенальти, даже Иванович сказал». После свистка Иванович не подтвердил слов хорвата.

На 58 минуте «Уфа» отквитала один гол, но Волошин гол отменил: один из игроков башкирского клуба оказался в положении вне игры и то ли коснулся мяча, то ли помешал Луневу отреагировать.

На 68 минуте эмоции вырвались наружу: словенец Бояк Йокич сперва локтем ударил в голову Ерохина, а потом боднул его в лицо – удаление.

Мы уже неоднократно писали про шагающую по России дзюбоманию. В столице Башкирии мы увидели очередную серию. На трибунах Артема встречали плакаты с благодарностью, ну и серия у Дзюбы невероятная: 4 мяча в четырех последних играх. Такие отрезки у нападающих бывают редко и тем они ценнее. Всего в новом «Зените» Дзюба забил уже 7 голов. Напомним, что весну нападающий провел в аренде в тульском «Арсенале». Перед игрой воспитаннику «Спартака» болельщики подарили мед, а после выхода из раздевалки путь до автобуса состоял из раздачи автографов: «Приятно очень, что ко мне тепло и по-доброму относятся по всей стране. Может быть, благодаря этому и получается забивать. Такая располагающая ко мне атмосфера, поэтому хочется порадовать публику».

Иванович победу прокомментировал так: «Мы, конечно, довольны тремя очками, но есть вещи, которые можем улучшать. Мы о них знаем».

Болельщики в Интернете, обсуждая матч, сформулировали удачное, на наш взгляд, определение действиям футболистов «Зенита»: эко футбол. Эко как у бытовой техники – энергосберегающий. Действительно, игроки петербургского клуба не форсировали события, играли по счету, что с учетом сверхинтенсивного графика команды выглядело предельно разумно. «Уфа», играющая в меньшинстве, ничего выдающегося предложить не смогла.

Семак на послематчевой пресс-конференции был предельно дипломатичен в высказываниях: «Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить «Уфу» – они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве. Я прекрасно знаю эту команду и горжусь «Уфой», потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и побеждать. Это очень приятно». После игры Семак вышел на поле и обнимал футболистов «Уфы».

У «Зенита» пять побед в пяти турах чемпионата страны, но мы понимаем, что эта статистика столь же бессмысленна, сколь приятно. Для «Зенита» Андре Виллаша-Боаша эти пять побед в свое время превратились в золотые медали страны. Для «Зенита» Роберто Манчини – в пятое место по итогам сезона.

Уже в четверг «Зенит» сыграет в норвежском «Мольде» в ответной встрече против команды Оле Гуннара Сульшера; напомним, первая игра закончилась со счетом 3:1. Скептики занудно отмечают, что пока перестраиваемый «Зенит» Семака встречался лишь с командами, мм, не выдающихся достоинств: «Енисей», «Арсенал», «Динамо» Минск, «Рубин», «Урал», «Мольде». И даже в этих встречах «Зенит» сталкивался с очевидными игровыми сложностями (цинично скажем, что было бы странно, если бы этих сложностей не оказалось: Семак находится в невероятно сложной профессиональной ситуации, каких не вспомнить даже у более опытных тренеров петербургского клуба). В следующее воскресенье, когда судьба группового этапа Лиги Европы будет уже решена, «Зенит» встречается с принципиальнейшим соперником: в Петербург приезжает «Спартак». Более экспертной проверки сложно себе представить.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»