Красный, белый, синий. Кажется, Дональд Трамп забыл, как выглядит американский флаг

Дональд Трамп не знает, как выглядит американский флаг. К такому выводу пришли пользователи Интернета, увидев снимки, которые 25 августа опубликовал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA — Alex Azar (@SecAzar) 25 августа 2018 г.

Азар вместе с Трампом и его супругой Меланьей посетили детей в больнице Колумбуса, штат Огайо. Президента США пригласили за стол, чтобы вместе с ребятами раскрасить американский флаг. На видео, которое Меланья передала каналу ABC, хорошо видно, как неловко было ее супругу. Он буквально с первых секунд почувствовал себя не в своей тарелке.

Приступив к делу, Трамп начал неправильно раскрашивать флаг. Зачем-то после красной и белой полосы он нарисовал синюю, которой там быть не должно. (Американский флаг состоит из 13 бело-красных полос и синего поля с белыми звездами). При этом на снимках видно, как лидер страны украдкой подглядывает в листочки рядом сидящих детей и Меланьи, у которых все получилось как надо.

Аудитория «Твиттера», разумеется, не упустила возможности посмеяться над Трампом. Некоторые заподозрили президента в том, что он слишком много думает о России. И наверняка на это есть причины. Например, приближающийся день провокации с химоружием в Сирии.