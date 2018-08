Красный, белый, синий. Кажется, Дональд Трамп забыл, как выглядит американский флаг

Дональд Трамп не знает, как выглядит американский флаг. К такому выводу пришли пользователи Интернета, увидев снимки, которые 25 августа опубликовал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA