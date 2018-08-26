Самопроизвольная разводка Володарского моста: поставщик на месяц задержал модернизацию изношенного гидропривода

Предприятие «Мостотрест» не успело до укладки нового асфальта закончить ремонт изношенного гидропривода Володарского моста. Претензия поставщику оборудования выставлена незадолго до самопроизвольной разводки пролета.

Как стало известно «Фонтанке» 26 августа, увеличение динамической нагрузки при замене дорожного покрытия остается основной версией столкновения трех транспортных средств с нештатно поднявшимся пролетом Володарского моста.

Контракт «Мостотреста» на замену асфальтобетонного покрытия проезжей части Володарского моста выиграла «дочка» финского концерна «ЮИТ» – компания «Лемминкяйнен строй». Работы стоимостью 25 млн рублей, по техзаданию, планировалось завершить до 15 октября. Подрядчик находился на объекте с 6 августа по 24-е. Договор с заключен задним числом, 15 августа, следует из опубликованной на сайте госзакупок документации.

Руководитель дирекции по дорожному строительству «Лемминкяйнен Строй» Павел Осиян сообщил «Фонтанке»: «Наша компания выполнила работы на Володарском мосту по госконтракту в соответствии техническим заданием. Было отфрезировано старое асфальтовое покрытие и уложено новое. Работы по асфальтированию разводной части моста были завершены вечером 23 августа. На следующий день в 17.00 открыто движение. Причины самопроизвольного подъема разводного пролета будут установлены после осмотра объекта соответствующей комиссией».

Комиссия планирует выехать на Володарский мост в понедельник, 27-го. Для «Лемминкяйнен Строй» Володарский мост стал первым опытом, ранее компания не работала на разводных мостах. На свое покрытие она дала трехлетнюю гарантию. Компания, в основном, занимается поставкой асфальтобетона, ее годовая выручка превышает 5 млрд рублей.

Одновременно с заменой полотна «Мостотрест» занимался на Володарском мосту ремонтом гидропривода разводного пролета. Контракт с научно-производственным предприятием «Промтрансавтоматика» заключен в декабре 2017 года. Ему за 32 млн рублей заказали изготовление и поставку двух насосных установок, обеспечивающих разводку и наводку пролета, и двух шкафов машинного отделения, которые обеспечивают выдачу информации о состоянии насосных установок, положении крыла разводного пролета. Товар планировалось получить не позднее 30 июня 2018 года, то есть за месяц до замены асфальта, но «Промтрансавтоматика» поставила оборудование лишь 24 июля. За просрочку ей была выставлена неустойка 185 тыс. рублей.

Эта же компания в целом отвечает за техническое обслуживание автоматизированной системы контроля разводки-наводки мостов Петербурга, контракт с «Промтрансавтоматикой» стоимостью 18 млн рублей заключен в феврале 2018 года. Действует он до февраля 2019-го.

По нагрузке на разводные механизмы Володарский входит в тройку петербургских мостов. В 2017 году пролет поднимали и опускали 377 раз. Больше только у Дворцового (421) и Благовещенского (420), но эти переправы недавно прошли капитальную реконструкцию с полной модернизацией разводных частей. На Дворцовый новейшую гидравлическую систему установили в 2013-м, на Благовещенский – в 2007-м. Гидропривод разводного пролета Володарского моста установили в начале 1990-х годов, ревизию его конструкций последний раз проводили в 2005-м.

В половине девятого вечера 25 августа разводной пролет Володарского моста самопроизвольно поднялся на 40 сантиметров перед ехавшими с левого берега Невы автомобилями. 25-летний водитель «Лады Калина» получил перелом ног, ушиб мозга и был госпитализирован в тяжелом состоянии. У 30-летней владелице «Ниссан Кашкай» диагностирована закрытая травма живот. С пролетом столкнулась также маршрутка «Питеравто». Пострадала 51-летняя пассажирка, у нее повреждены связки коленного сустава.

Проверку проводит Следственный комитет Петербурга, информацию он не предоставляет. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и подведомственный ему «Мостотрест» причины нештатной разводки тоже пока не комментируют.