Окружение Абрамовича опровергло информацию о продаже «Челси»

Окружение Романа Абрамовича отрицает информацию о планах бизнесмена продать футбольный клуб «Челси».

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований. Абрамович не думает о продаже «Челси»,— цитирует 26 августа «Коммерсант» источник, близкий к миллиардеру.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что руководство «Челси» наняло для оценки возможной сделки по продаже инвестиционный банк Raice Group. Представитель Романа Абрамовича комментировать ситуацию отказался.

Некоторое время назад у Романа Абрамовича возникли проблемы с британской визой. Власти Соединенного королевства решили проверить систему выдачи инвестиционных виз россиянам и продлили срок рассмотрения заявки бизнесмена.