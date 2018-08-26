«Зенит» обыграл «Уфу» на выезде

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 5 тура чемпионата Российской премьер-лиги с «Уфой» в воскресенье, 26 августа, в Уфе. Петербургская команда выиграла со счетом 2:0.

Первый гол уфимцы забили сами себе. На 3-й минуте встречи мяч отскочил в ворота от полузащитника Ивана Пауревича. На 11-й минуте забил Артем Дзюба.

Таким образом, «Зенит» после пяти туров по-прежнему имеет 100-процентный результат и продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках Лиги Европы против «Мольде».