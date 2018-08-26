Водитель мертв, пассажир выжил чудом. Пострадавших в ДТП в Выборгском районе нашли спустя четыре дня

В Выборгском районе Ленобласти случайным образом нашли разбитую иномарку. Проходящий мимо человек услышал крики о помощи и поспешил на звук. За кустами у дороги его ждал автомобиль с людьми в салоне, один из которых был мертв. Выживший же сказал, что авария произошла четыре дня назад.

Как рассказали «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, «Фольксваген Пассат» увидели утром 26 августа недалеко от поселка Попово, у дороги в направлении Высоцка. Внутри находилось тело погибшего водителя и живой пассажир, у которого позже диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов.

По словам очевидцев, пострадавший периодически терял сознание. Возможно, именно это помогло ему продержаться так долго без воды.

В пресс-службе управления ГИБДД добавили, что обоим участникам аварии примерно по 36 лет. Госпитализированный пассажир рассказал, что они попали в ДТП еще 22 августа. Что стало причиной заточения выжившего рядом с мертвым товарищем, не сообщается. Это могли быть как тяжелые травмы, так и заблокированные двери «Пассата».