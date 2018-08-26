Порошенко уверен, что Россия возместит Украине 4,6 млрд долларов по газовым контрактам

Москве придется возместить Киеву убытки по газовым контрактам. Такое мнение президент Украины Петр Порошенко высказал 26 августа.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на запись интервью телеканалу «112 Украина».

«Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в 4,6 млрд долларов», — заявил Порошенко. Президент также отметил, что Москва больше не сможет использовать против Киева «газовую удавку» и «газовый шантаж».

Украина прекратила закупать российское топливо в 2015 году, а в следующие два года не использовала газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, купленное в Европе.

Решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» относительно контракта на транзит газа через территорию Украины Стокгольмский арбитраж принял 28 февраля. Он обязал российскую компанию выплатить украинской $4,63 млрд за недопоставку газа.​ С учетом долга «Нафтогаза» за уже поставленный к тому моменту газ, «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Однако с таким решением суда российская компания не согласилась и подала апелляционную жалобу в суд округа Свеа.