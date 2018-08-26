Мэрия Москвы не согласовала заявку сторонников Навального на акцию 9 сентября

Мэрия российской столицы не согласовала заявку сторонников Алексея Навального на проведение 9 сентября акции протеста против пенсионной реформы.

Об этом 26 августа заявил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. Он объяснил отказ «рядом причин».

«В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно», — цитирует чиновника телеканал «Дождь».

Альтернативного маршрута власти не предложили. По словам Черникова, из-за того, что «организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки».

«В соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена. Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать для проведения альтернативной площадки», — отметил чиновник.

Напомним, что сам Навальный уже вторые сутки находится в ОВД «Даниловское». Ему грозит арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».