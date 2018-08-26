Навальный сидит в камере с бомжем Александром, обсуждая удобство «собянинских лавочек»

Алексей Навальный 26 августа впервые вышел на связь после своего задержания накануне.

– У меня все хорошо. Сижу в камере ОВД «Даниловское» вместе с 66-летним (дожил до пенсионного возраста!) бомжем Александром, – написал оппозиционер на своем сайте. Видимо, Алексею все-таки отдали телефон.

Навальный намекнул, что бездомного ему подсадили нарочно, так как соседние камеры ОВД пустые.

– Александр очень удивлен. Сидел на скамейке, никого не трогал. Приезжает полиция, забирает его и сажает ко мне в камеру, хоть рядом две пустые. Еще и обувь отобрали, так что атмосфера в нашей крохотной камере вообще очень… располагающая, – отметил глава «ФБК» на своем сайте.

– Ну, ничего. Бомж тоже человек. Отдал Александру оставшуюся KFC-курицу, написал для него жалобу на то, что отобрали обувь. Ведем сейчас светскую беседу об урбанистике и городских пространствах. Обсуждали, удобно ли спать на собянинских лавочках, – добавил оппозиционер.

Далее Навальный высказал предположение, что силовики хотят помешать подготовке очередной акции против повышения пенсионного возраста, инициированной российским борцом с коррупцией.