Навальный сидит в камере с бомжем Александром, обсуждая удобство «собянинских лавочек»
Алексей Навальный 26 августа впервые вышел на связь после своего задержания накануне.
– У меня все хорошо. Сижу в камере ОВД «Даниловское» вместе с 66-летним (дожил до пенсионного возраста!) бомжем Александром, – написал оппозиционер на своем сайте. Видимо, Алексею все-таки отдали телефон.
Навальный намекнул, что бездомного ему подсадили нарочно, так как соседние камеры ОВД пустые.
– Александр очень удивлен. Сидел на скамейке, никого не трогал. Приезжает полиция, забирает его и сажает ко мне в камеру, хоть рядом две пустые. Еще и обувь отобрали, так что атмосфера в нашей крохотной камере вообще очень… располагающая, – отметил глава «ФБК» на своем сайте.
– Ну, ничего. Бомж тоже человек. Отдал Александру оставшуюся KFC-курицу, написал для него жалобу на то, что отобрали обувь. Ведем сейчас светскую беседу об урбанистике и городских пространствах. Обсуждали, удобно ли спать на собянинских лавочках, – добавил оппозиционер.
Далее Навальный высказал предположение, что силовики хотят помешать подготовке очередной акции против повышения пенсионного возраста, инициированной российским борцом с коррупцией.
Справка:
Напомним, полиция задержала Алексея Навального 25 августа по делу о январской «Забастовке избирателей». Политика оставили ночевать в ОВД, предварительно травмировав мизинец во время попыток отобрать смартфон. Сегодня Юлия Навальная оставила в своем Инстаграм милое послание супругу, в котором поздравила его с восемнадцатой годовщиной свадьбы.