«Зенит» назвал состав на матч с «Уфой»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч 5 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы», который пройдет в воскресенье, 26 августа, в Уфе.

С первых минут на поле выйдут: вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Луиш Нету, Бранислав Иванович (капитан команды) и Эльмир Набиуллин, полузащитники Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак, нападающие Артём Дзюба и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Евгений Чернов, Миха Мевля, Матиас Краневиттер, Эрнани, Магомед Оздоев, Антон Заболотный.

Напомним, после четырех туров «Зенит» шел на первом месте, «Уфа» – на 11-м.