Сергей Удальцов снова попал в больницу из спецприемника

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, арестованный за повторное нарушение порядка организации митингов, попал в больницу.

Об этом сообщает 26 августа «Коммерсант» со ссылкой на жену активиста Анастасию Удальцову. Причины госпитализации не уточняются. Это уже второй случай, когда находящемуся в спецприемнике политику потребовалась медицинская помощь.

Сергей Удальцов попал под арест 14 августа. Причиной задержания на 30 суток было участие в митинге против повышения пенсионного возраста 28 июля. В спецприемнике оппозиционер объявил сухую голодовку. 19 августа его госпитализировали из-за обезвоживания.

Акции против пенсионной реформы прошли 28–29 июля в нескольких городах России. Организатором выступала КПРФ.