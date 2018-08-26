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Происшествия
26.08.2018 16:09
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Незакрытая трансформаторная будка отправила в реанимацию петербуржца, спасавшего собаку

«Фонтанке» стали известны подробности несчастного случая возле ЖК «Я – романтик» на Невской губе, где петербуржец получил удар током у трансформаторной будки. 26 августа с редакцией связалась девушка пострадавшего, Дарья, которая рассказала, как все было на самом деле. 

Как оказалось, все произошло не во дворе дома №14, корпус 1, по улице Вадима Шефнера, а на пустыре на углу Морской улицы и Новосмоленской набережной. Путаница с адресами, по словам девушки, произошла из-за того, что скорая была вызвана к дому. 

В тот вечер 35-летний Антон гулял с собакой. Компанию ему составлял приятель. В какой-то момент золотистый ретривер Лу-Лу рванула к трансформаторной будке в кустах, подстанция по неизвестной причине была открыта. Поскольку на команды животное отзываться перестало, Антон направился за ним.

– Через несколько секунд наш товарищ уже вытаскивал Антона в тлеющей одежде. С его слов, прозвучал громкий хлопок, наш друг подбежал и увидел, как пострадавший лежит на земле внутри ограждения из сетчатого забора. При этом двери трансформатора были открыты. Он  <приятель> оттащил его <пострадавшего>, насколько смог, и попытался привести в сознание, – рассказывает Дарья. 

По словам девушки, когда на следующий день она с участковым приехала к месту происшествия и увидела состояние будки, то испытала легкий шок. Открыть ржавые ворота будки мог даже ребенок. На ней не было ни замков, ни табличек, ни предупреждений об опасности.

– Всё старое и ржавое, выглядело абсолютно нерабочим. Но, к слову, шкафчики трансформатора были уже закрыты. А через несколько минут после того, как мы с участковым нашли место происшествия,  по «счастливому совпадению», к нам подъехала машина с работниками «Ленэнерго», – рассказала петербурженка. – Сложилось такое ощущение, что они нас ждали. В процессе общения работники организации пытались переложить вину на Антона. Якобы он сам зашел и всё открыл. Но их объяснения выглядели так, что вызывали у участкового только улыбку. 

Незакрытая трансформаторная будка отправила в реанимацию петербуржца, спасавшего собаку

Дарья отмечает, что при участковом забор вокруг подстанции удалось открыть «с толчка» без помощи инструментов. Представители электроснабжающей компании не смогли объяснить, почему на объекте повышенной опасности нет замка. 

На данный момент пострадавший находится в ожоговом отделении после суток в реанимации. У него зафиксированы ожоги 1-4 степени, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

Фото: Читательница "Фонтанки" Дарья

В «Ленэнерго», куда «Фонтанка» обратилась за комментарием, сообщили, что на фото изображено распределительное устройство 0,4 кВ, которое не  принадлежит предприятию. 

«Оборудование является абонентским (то есть, принадлежит управляющей компании или застройщику). Оперативно-выездная бригада прибыла по вызову, поскольку недалеко находится оборудование компании 10 кВ», – заявили в компании.

Там также добавили, что объекты «Ленэнерго» работали в штатном режиме, следов проникновения в них нет.

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