«Любовь – это жмуриться, когда он тебя обнимает». Жена поздравила находящегося в ОВД Навального с годовщиной свадьбы

Алексей и Юлия Навальные должны были отметить 18 лет со дня свадьбы 26 августа. Однако из-за задержания накануне лидеру российской оппозиции пришлось довольствоваться далекой от романтики обстановкой столичного ОВД «Даниловский». При задержании у него отобрали телефон, тем не менее, Юлия Навальная поздравила мужа в своем «Инстаграме».

– Любовь это... жмуриться от счастья, когда он тебя обнимает, и после 18 лет брака, – написала супруга оппозиционера.

Подписчики Юлии поздравили пару с очередной годовщиной брака.

Причиной субботнего задержания Алексея Навального стала январская «Забастовка избирателей». Политика оставили ночевать в ОВД, предварительно травмировав мизинец во время попыток отобрать смартфон.