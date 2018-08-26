S7 инвестирует 13 млрд рублей в строительство самолетов в Подмосковье

Авиакомпания S7 Airlines намерена строить самолеты в Подмосковье.

Как сообщает «Коммерсант», 26 августа компания представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект создания предприятия в Ступино, на котором будут выпускать турбореактивные бизнес-джеты Victory .

В проект инвестируют около 13 млрд рублей. Сроки завершения строительства не называются.

Самолеты Victory производятся из углеродных композитных материалов. В длину они достигают около 10 м, весят не более трех тонн. Максимальная дальность полета превышает 2 тысячи км, скорость — 600 км в час. В составе экипажа один пилот, вместимость — четыре-пять пассажиров.

Ранее S7 Airlines первой в России получила Airbus A321neo. Он будет выполнять рейсы из Москвы в Иркутск и Бургас. До конца года авиакомпания планирует получить еще три таких самолета.