The National Interes: Госдеп США опасается российских «спутников-убийц»

В России создали спутники-убийцы, предназначенные для уничтожения других космических аппаратов.

Об этом пишет издание The National Interest.

Автор статьи утверждает: во время Женевской конференции в августе помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет выразила обеспокоенность, что Россия запускает такие спутники в космос с целью уничтожения космических аппаратов других государств.

«Мы не знаем точно, что это такое, и нет никаких способов проверить истинные задачи спутника. Российские намерения в отношении этого спутника неясны, и очевидно, что это очень тревожная разработка», — заявила Поблет.

Москва, в свою очередь, говорит о мирном назначении спутников. Якобы аппараты всего лишь проверяют работу других спутников на предмет наличия поломок.

Журналист The National Interest допускает, что обе версии жизнеспособны, так как спутник, который может проводить диагностику, теоретически может и навредить аппарату. Согласно данным издания, Россия с 2013 года запустила четыре подобных спутника: «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519».