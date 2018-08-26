Трампа не пригласили на похороны Маккейна

Президента США Дональда Трампа не пригласят на похороны сенатора Джона Маккейна. Такова была воля покойного.

Об этом 26 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух друзей семьи Маккейна. Как выяснили журналисты, американский политик сам готовил похоронную церемонию в течение последнего года. По воле покойного, на траурной церемонии Дональда Трампа быть не должно. При этом его предшественников – Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего – ждут. Им предложили выступить с речами к собравшимся.

Не приглашенный Трамп, тем не менее, выразил соболезнования в связи со смертью 81-летнего Маккейна: «Наши сердца и молитвы с семьей Маккейна», — написал он в «Твиттере».

Напомним, один из самых известных сенаторов США умер от рака головного мозга.