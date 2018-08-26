В Минобороны ждут провокацию с химоружием в Сирии в ближайшие два дня

Минобороны РФ раскрыло подробности готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии. С заявлением 26 августа выступил официальный представитель военного министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие два дня по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные специалисты для инсценировки «химической атаки», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Конашенкова.

Жители провинции Идлиб сообщили российской стороне, что в населенный пункт Хабит прибыли англоязычные специалисты, которые якобы разыграют химическую атаку с использованием начиненных хлором реактивных снарядов. Удар, как предполагается, будет нанесен по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита.

Конашенков ожидает, что после инсценировки «ряженые спасатели "Белых касок"» снимут сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ. Цель информационного вброса – дестабилизация обстановки в зоне конфликта.

Накануне США пригрозили нанести массированный удар по Сирии в случае применения химоружия силами Башара Асада. МИД России, в свою очередь, попросило Вашингтон «не нагнетать обстановку». Тем временем Штаты перебросили в Персидский залив свой эсминец, а ВМФ России усилила свои позиции в Средиземном море двумя черноморскими фрегатами.