Фестиваль «Живые улицы» создал пробку в Гостином дворе. Очереди в универмаг - как в советские времена

Фестиваль «Живые улицы» создал пробку в Гостином дворе. Как передает корреспондент «Фонтанки», желающие попасть во внутренний двор старейшего петербургского универмага 26 августа вынуждены стоять в очередях, которых не наблюдалось с советских времен.

Проход на мероприятие организован с Невской линии. Затруднение в основном возникает из-за охраны, которая досматривает посетителей. По территории внутреннего двора люди перемещаются свободно.

Фестиваль «Живые улицы» проходит в Петербурге четвертый раз. Ранее площадкой проведения служила Манежная площадь, где праздник собирал более 20 тысяч человек. На территории универмага Гостиный двор он проходит впервые. Идея мероприятия – сделать городские пространства местом для отдыха, общения и творчества горожан, превращая парковки в лужайки, автомобильные проезды — в велосипедные и пешеходные маршруты, тротуары — в площадки для спорта, игр и творчества. Так, на обычно закрытой территории внутреннего двора Гостиного двора организованы мастер-классы, концерты, кафе и зоны отдыха.