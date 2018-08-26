Die Welt: РФ скупает золото, чтобы избавиться от долларового диктата

Стремясь избавиться от долларового диктата, правительство РФ активно закупает золото и продает гособлигации США.

Об этом 24 августа рассказало немецкое издание Die Welt. Автор статьи считает, что российские власти не надеются на нормализацию отношений с Западом в ближайшее время, а потому реализуют «стратегический план», в котором золото – «идеальное вложение» для защиты от американских санкций.

Автор Die Welt проанализировал: за последние 10 лет Россия активно наращивала свои запасы желтого металла. Если в 2008 году страна владела 457 тоннами, то в июле текущего года ее золотой запас увеличился до 1944 тонн. Россия стала пятой в мире по золотым запасам, опередив Китай.

При этом ради выполнения своего стратегического плана российское руководство готово пойти даже на определенные экономические риски, связанные с падением цен на золото, которое только в этом году подешевело на 9%, указывает газета.

В публикации сделан следующий вывод: политика Дональда Трампа, который активно использует доллар в качестве оружия против других стран, может привести к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе.

Напомним, 22 августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Центробанк РФ резко увеличил объемы закупок золота для пополнения золотовалютных запасов в преддверии новых американских санкций. По данным МВФ, в июле Банк России приобрел 26,1 тонны золота — максимальное количество за месяц с ноября 2017 года. Общие запасы золота у ЦБ РФ в июле достигли 2170 тонн.

Также за последние два месяца Москва избавилась от американских облигаций на 80 миллиардов долларов.