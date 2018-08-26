Владельца танкера «Механик Погодин» допросят в СБУ

Представителя руководства компании «В.Ф.Танкер», владельца российского судна «Механик Погодин», пригласили в Службу безопасности Украины. Об этом 25 августа сообщил официальный сайт компании.

23 числа руководителя позвали под предлогом обсуждения юридических вопросов, но вместо этого вручили повестки на допросы, которые пройдут 28 и 29 августа. В СБУ объяснили, что представитель «В.Ф. Танкера» является свидетелем по «универсальному» уголовному делу.

«Как понял из всего происходящего представитель судовладельца, он должен срочно покинуть территорию Украины»,— говорится в сообщении компании.

Напомним, «Механик Погодин» приписан к порту Петербурга. Он зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его заблокировали, как позже выяснилось, на три года. Экипаж выразил опасения, что судно захватят украинские силовики. 24 августа не с первой попытки на танкер попала делегация ОБСЕ, где смогла пообщаться с командой «Механика Погодина».