Владельца танкера «Механик Погодин» допросят в СБУ
Представителя руководства компании «В.Ф.Танкер», владельца российского судна «Механик Погодин», пригласили в Службу безопасности Украины. Об этом 25 августа сообщил официальный сайт компании.
23 числа руководителя позвали под предлогом обсуждения юридических вопросов, но вместо этого вручили повестки на допросы, которые пройдут 28 и 29 августа. В СБУ объяснили, что представитель «В.Ф. Танкера» является свидетелем по «универсальному» уголовному делу.
«Как понял из всего происходящего представитель судовладельца, он должен срочно покинуть территорию Украины»,— говорится в сообщении компании.
Напомним, «Механик Погодин» приписан к порту Петербурга. Он зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его заблокировали, как позже выяснилось, на три года. Экипаж выразил опасения, что судно захватят украинские силовики. 24 августа не с первой попытки на танкер попала делегация ОБСЕ, где смогла пообщаться с командой «Механика Погодина».
Справка:
Судно «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании «ВЭБ Лизинг», против которой были введены санкции. Между тем компания-оператор судна «В. Ф. Танкер», которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед «ВЭБ-Лизинг» и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.
По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.