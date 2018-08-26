Вслед за акциями «Первого канала» Абрамович продаст клуб «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщает 26 августа портал «Медуза» со ссылкой на издание The Sunday Times.

По данным прессы, искать потенциальных покупателей будет инвестиционный банк Raice Group, который специализируется на инвестициях в области технологий и спорта. Представитель Романа Абрамовича комментировать ситуацию отказался. Источник в «Челси» заявил, что российский предприниматель «не думает о продаже клуба». Между тем, в начале июня The Daily Mail писала, что Абрамович отказался продать клуб британскому бизнесмену Джеймсу Рэтклиффу за 2 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что у Романа Абрамовича возникли проблемы с британской визой. Власти Соединенного королевства решили проверить систему выдачи инвестиционных виз россиянам и продлили срок рассмотрения заявки бизнесмена. После этого Роман Абрамович получил гражданство Израиля, что дает ему право до полугода находиться в Великобритании.

В конце мая «Челси» отказался от строительства нового стадиона из-за «плохого инвестиционного климата».

25 августа стало известно, что Абрамович продал 4% акций «Первого канала», чтобы не нарушать российский закон о СМИ.