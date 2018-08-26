Поезда под Петербургом опоздали из-за газового баллона на путях и поломки электрички

В Отрадном маршрутный автобус потерял на железнодорожном переезде газовый баллон. Пока работники железной дороги дожидались МЧС, от расписания на Финляндском направлении отклонились три поезда.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в 9:10 26 августа у автобуса «ПАЗ» 682-го маршрута (Никольское – станция метро «Рыбацкое») при движении через переезд у станции Ивановская отлетел газовый баллон. Работники ОЖД, обслуживающие переезд, вызвали МЧС и в 10:50 совместными усилиями эвакуировали автобус с путей. Все это время дорога была оцеплена.

Из-за затора три поезда на Финляндском направлении задержались в пути до полутора часов.

Также утром 26 августа с почти часовой задержкой прибыла на Витебский вокзал электричка, следовавшая по маршруту Поселок – Санкт-Петербург. Виной тому стала поломка локомотива. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, задержки начались на станции «Детскосельская». Поезд стоял без объяснения дольше обычного. Около 10 утра на станции «Паровозный музей» пассажирам объявили, что электричка сломалась, но «выходить не надо, когда-нибудь поедем». Небольшая часть ехавших покинула вагон через открытые двери и продолжила путь пешком по шпалам. Впрочем, спустя 10 минут электропоезд все-таки починили, и он подобрал людей.

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» пояснили, что из-за поломки начальник поезда собирался вызвать локомотив на замену, однако, сотрудникам состава удалось справиться собственными силами.