Самолет из Петербурга не долетел до Барселоны. Он развернулся в Польше и вернулся в Пулково

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Барселону, экстренно вернулся в воздушную гавань Северной столицы, сообщают читатели «Фонтанки». Как следует из данных сайта flightradar24.com, борт А-319, вылетевший в 7.45 26 августа из Пулково, совершил разворот возле польского Гданьска и в 10.50 прибыл обратно в Северную столицу РФ.

В авиакомпании «Россия» на момент публикации не прокомментировали причины возврата рейса. По словам читателей, командир объяснил разворот отказом системы навигации.

Судя по табло Пулково, пассажиры все-таки доберутся до столицы Каталонии, хотя и с четырехчасовым опозданием. Посадка на рейс завершилась в 11.50. По информации «Фонтанки», пассажиров пересадили на новый самолет.

А-319, выполнявший рейс в Барселону, имеет 15-летний стаж. В «Россию» он поступил в 2009 году, до этого, с 2002-го, принадлежал американской авиакомпании Frontier Airlines.

Другой рейс в Барселону, который выполнял испанский Vueling, 26 августа вылетел с 40-минутным опозданием – в 5.40 утра.