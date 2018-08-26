Перед нештатной разводкой Володарского моста с механизмом работал техник

Сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу продолжают проверку по факту самопроизвольного развода Володарского моста вечером 25 августа. По предварительной информации, за некоторое время до нештатной ситуации мост готовил к разводке техник. Связаны ли его манипуляции с ЧП, пока неизвестно.

Как ранее сообщала «Фонтанка», единственный пролет переправы пришел в движение около 20.45. Незадолго до этого на мосту работал техник. Он действовал в рамках ежедневной процедуры подготовки Володарского к разводу и никаких необычных манипуляций не совершал. Но на этот раз механизм отреагировал на действия обслуживающего персонала нештатно.

Источник издания в следственных органах подтвердил, что образовавшийся проем составил 40 см. Это немного, но за счет длины моста и угла подъема проем оказался серьезным препятствием для участников дорожного движения. Один автобус и два легковых автомобиля налетели на преграду. Ранее сообщалось о трех пострадавших – водителях этих транспортных средств. К утру 26 августа стало известно о том, что к медикам также пришлось обратиться пассажирке «ПАЗа», у 52-летней петербурженки повреждены связки левого коленного сустава.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Мост, напомним, открыт для движения.

Ранее в качестве возможных причин самопроизвольного развода называли новый асфальт.