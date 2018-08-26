Клиент бани на Доблести обжегся паром. В больнице выяснилось, что мужчина - в бегах

Субботний отдых в парной в Красносельском районе Петербурга закончился реанимацией. Мужчина получил ожог паром. Когда о случившемся узнала полиция, то выяснилось, что вопросы у нее есть не только к банщикам, но и к самому пострадавшему.

По данным «Фонтанки», в одиннадцать вечера 25 августа в банном комплексе «На Доблести» у Южно-Приморского парка случилась неприятность. 35-летний клиент при неустановленных пока обстоятельствах получил ожог паром лица и туловища. Около полуночи житель Новоселок сам обратился в НИИ скорой помощи, там его сразу поместили в ожоговую реанимацию.

Когда информация поступила в Красносельское УМВД, выяснилось, что потерпевший находится в федеральном розыске. В республике Чувашия его уже два года ищут как скрывшегося от предварительного следствия.