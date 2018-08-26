Роспотребнадзор пообещал помочь клиентам сервиса «Билетбери»

Роспотребнадзор пообещал помочь клиентам сервиса «Билетбери» (ООО «Турово»), которые не могут воспользоваться оплаченными ими чартерами в Болгарию, говорится в сообщении ведомства.

«Если бронирование и покупка авиабилета была оплачена агенту (ООО «Турово»), однако информация о бронировании не отображается в автоматизированной системе авиаперевозчика, это может свидетельствовать о неисполнении договора агентом», – отмечают в Роспотребнадзоре.

В таких случаях потребитель может потребовать у агента не только возврата денежных средств за неоказанные услуги, но и полного возмещения понесенных убытков, в том числе возникшей переплаты за вновь приобретенные билеты. Роспотребнадзор готов оказать помощь в подготовке необходимых процессуальных документов, подчеркивает ведомство.

Ранее стало известно, что клиенты «Билетбери» не могут воспользоваться оплаченными чартерами в Бургас и Варну и обратно из-за конфликта сервиса с болгарским туроператором «НОЙ ТРАВЕЛ ООД». Как сообщили в «Билетбери», из-за финансовых проблем своих контрагентов, в частности «Матрешки Тур» и «Авроры Б.Г.», тот не смог оплатить полную сумму агентского договора. На предложенные варианты реструктуризации долга партнер ответил отказом.

Сам туроператор оценил число пострадавших в 2700 человек. Но, по информации «Фонтанки», не все они смогут воспользоваться правами, о которых им напомнил Роспотребнадзор. Часть путешественников покупала билеты не напрямую у ООО «Турово», а через агентства-посредники. Среди них сервис clickavia, который первым сообщил о проблемах «Билетбери». По словам клиентов, clickavia пока не предоставляет никаких документов, подтверждающих выполнение своих финансовых обязательств перед ООО «Турово», ссылаясь на большой объем обращений.