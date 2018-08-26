Володарский мост открыт для автомобилистов. Причины саморазводки все еще выясняют

Володарский мост, соединяющий левобережную и правобережную части Невского района Петербурга, работает в штатном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Мостотресте» утром 26 августа.

При этом причины, по которым переправа едва не стала виновницей трагедии, до сих пор не установлены. Эксплуатационная организация продолжает проверку. Неизвестно также и то, будут ли закрывать Володарский мост на новый ремонт после ЧП.

В субботу вечером Володарский мост саморазвелся на 30-40 сантиметров, что стало причиной трех ДТП с участием «Лады Калины», «Ниссана Кашкай» и автобуса «ПАЗ». Все водители получили травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, мост после ремонта дорожного покрытия проработал чуть больше суток. К работам приступили 6 августа, а завершить намеревались 26 числа. Однако закончили на два дня раньше. По информации источника «Фонтанки» в Смольном, причиной нештатной ситуации мог стать слишком толстый слой свежего асфальта.