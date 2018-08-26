После звонка о возможном теракте в Москве полиция приехала к петербургскому адвокату

Президенту одной из адвокатских коллегий Петербурга пришлось плотно пообщаться с полицией вечером 25 августа. Речь шла не о рабочем моменте, а личном: к юристу приехали после его звонка в службу «112».

Как стало известно «Фонтанке», звонок на единый номер экстренных служб поступил около четырех часов вечера. Взявший трубку диспетчер услышал о том, что на Большой Тульской улице в Москве готовится теракт.

Сотрудники полиции навестили информатора. По данным нашего издания, им оказался находившийся навеселе местный житель Сергей Глазунов. Он честно признался, что информацию о теракте выдумал.

Отметим, что имя «шутника» совпадает с именем главы Петербургской коллегии адвокатов «Невская», расположенной на Гончарной улице. На сайте коллегии указано, что Сергей Владимирович по специальности работает с 1997 года, свою деятельность начал с должности помощника адвоката. «Фонтанка» позвонила адвокату и спросила, правда ли, что к нему приезжала полиция из-за неосторожного звонка. «Информация не соответствует действительности», – ответил юрист.