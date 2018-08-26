Двух жителей Ленобласти спасли от смерти возле горящего холодильника

Горящий холодильник едва не стал причиной смерти двух человек в Ленобласти. Хозяева быстро потеряли сознание от дыма и сами не смогли попросить о помощи. Их спасло неравнодушие соседей и оперативность огнеборцев.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, 26 августа, в 7:38, на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что из окна квартиры пятиэтажки на улице Урицкого в Лодейном Поле идёт дым.

Менее чем через две минуты на месте были спасатели, которые установили: дым идёт из окна на втором этаже. Дверь в горящую квартиру была закрыта, поэтому спасатели вскрыли ее. Войдя в квартиру, они увидели горящий холодильник и двоих человек в бессознательном состоянии.

«Пострадавших вынесли с места пожара на руках и приступили к тушению огня. В это время второе звено проводило экстренную эвакуацию жильцов из соседних квартир, спасая их от угрозы отравления продуктами горения. Всего было эвакуировано десять человек», – отметили в ведомстве.

Через 20 минут пожар был ликвидирован.