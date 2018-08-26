Семья сообщила о смерти сенатора Джона Маккейна
Американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской позицией, умер в возрасте 81 года. Накануне кончины, 24 августа, он решил отказаться от лечения рака головного мозга из-за безуспешности терапии.
О смерти политика сообщила его семья, передает 26 августа РБК.
Джон Маккейн отличался резким отношением к российской внешней политике. Июльскую встречу президентов Америки и России в Хельсинки сенатор назвал «трагической ошибкой» для США.
«Путин — враг Америки. Не потому, что мы этого захотели, а потому, что он сам принял такое решение. Он решил вторгнуться в Украину и оккупировать Крым. Он решил помочь режиму Асада в уничтожении сирийского народа. Он решил вмешаться в выборы в Америке и подорвать демократические институты во всем мире и в самой России», — такое заявление от имени Маккейна опубликовал его официальный сайт.
Маккейн дважды выдвигался на пост президента Соединенных Штатов: в 2000 году (тогда он проиграл в праймериз Республиканской партии Джорджу Бушу) и в 2008-м. Во втором случае набрал 45,7% голосов избирателей, но проиграл Бараку Обаме. В избирательную кампанию 2016 года критиковал Дональда Трампа.
Справка:
Джон Маккейн родился в семье военных в 1936 году на авиабазе ВВС США в Панаме. В 1958 году он окончил военную академию и стал летчиком морской авиации. Начало его службы пришлось на годы Карибского кризиса (октябрь 1962 года). С 1967 года он в качестве пилота авианосца «Форрестол» проходил службу во Вьетнаме. В том же году, в октябре, он был сбит советской зенитной ракетой комплекса С-75 в районе Ханоя, после чего попал в плен к вьетнамцам. В 1968 году отец Маккейна стал главнокомандующим Тихоокеанского флота США, в связи с чем вьетнамские коммунисты предложили освободить его, однако сам Маккейн отказался выйти на свободу за счет положения своего отца. Он был освобожден только спустя более пяти лет заключения, в 1973 году, после подписания Парижских соглашений, согласно которым американские войска покидали Вьетнам. После освобождения из плена Маккейн вернулся в США и вновь приступил к военной службе. В начале 1980-х годов он начал политическую карьеру и в 1982 году стал членом Палаты представителей, а в 1986 был избран сенатором от штата Аризона.