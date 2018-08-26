Семья сообщила о смерти сенатора Джона Маккейна

Американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской позицией, умер в возрасте 81 года. Накануне кончины, 24 августа, он решил отказаться от лечения рака головного мозга из-за безуспешности терапии.

О смерти политика сообщила его семья, передает 26 августа РБК.

Джон Маккейн отличался резким отношением к российской внешней политике. Июльскую встречу президентов Америки и России в Хельсинки сенатор назвал «трагической ошибкой» для США.

«Путин — враг Америки. Не потому, что мы этого захотели, а потому, что он сам принял такое решение. Он решил вторгнуться в Украину и оккупировать Крым. Он решил помочь режиму Асада в уничтожении сирийского народа. Он решил вмешаться в выборы в Америке и подорвать демократические институты во всем мире и в самой России», — такое заявление от имени Маккейна опубликовал его официальный сайт.

Маккейн дважды выдвигался на пост президента Соединенных Штатов: в 2000 году (тогда он проиграл в праймериз Республиканской партии Джорджу Бушу) и в 2008-м. Во втором случае набрал 45,7% голосов избирателей, но проиграл Бараку Обаме. В избирательную кампанию 2016 года критиковал Дональда Трампа.