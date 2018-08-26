Слишком тяжелый асфальт. Может ли в аварии на Володарском мосту быть виноват подрядчик, производивший ремонт?

Самопроизвольная разводка Володарского моста в Невском районе Петербурга вечером 25 августа спровоцировала три серьезных ДТП и отрезала Невский район от другого берега Невы. Первые версии – неправильный ремонт. На месте работают следователи.

Около девяти вечера, по рассказам очевидцев, мост сам по себе начал подниматься и остановился на 30-40 сантиметрах. В результате образовался пролет, который не заметили следовавшие в сторону Народной с левого берега Невы на правый водители автобуса, отечественной легковушки и иномарки. Итог печален – водитель «Калины» в тяжелом состоянии попал в больницу, а его машина не подлежит восстановлению. Владелица «Ниссан Кашкай» после роковой встречи с поднявшимся мостом получила травмы средней степени тяжести, пострадал и водитель «ПАЗика» – маршуртки №401. Они также были госпитализированы, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правда, по информации "Фонтанки", водитель автобуса заявил врачам, что чувствует себя нормально, и отказался бросать свое транспортное средство.

Жуткое ДТП парализовало движение, мост пришлось закрыть спустя чуть больше суток с момента его открытия после ремонта. По факту ДТП проводится проверка, на месте до двух часов ночи работали следователи. Изменены маршруты транспорта.

По данным «Фонтанки», речь может зайти о статье 263.1 часть 2 УК РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

В «Мостотресте» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что их сотрудники также выехали на место происшествия, чтобы выяснить подробности и понять, что же все-таки произошло с мостом.

Пока никто не понимает, как Володарский мост мог начать самопроизвольную разводку. Однако источник «Фонтанки» в дорожных ведомствах Смольного сообщил «Фонтанке», что причина может заключаться в работе подрядчика, завершившего укладку асфальта 24 августа. Заказчиком работ выступал сам «Мостотрест», подрядчика в ГУПе назвать «Фонтанке» отказались.

По мнению собеседника «Фонтанки», на переправу через Неву могли положить слишком тяжелый асфальт, который изменил динамическую нагрузку на крыло. В результате пролет пришел в движение, приподнявшись на 30-40 сантиметров. Такой случай в истории Петербурга уже был, правда с другим мостом, но тоже однопролетным.

В «Мостотресте» парировали: «Это тут ни при чем».

К ремонту Володарского моста приступили 6 августа, а завершить намеревались 26 числа. Однако работа была сдана на два дня раньше. Скорее всего, дорожных строителей поторопили пробки, в которых Невский район буквально погряз этим летом из-за многочисленных работ на проезжей части.

Олеся Михайлова, "Фонтанка.ру"