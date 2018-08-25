Самопроизвольный развод Володарского моста мог спровоцировать новый асфальт
Причиной ЧП на Володарском мосту в Петербурге, где самопроизвольный подъем крыла спровоцировал дорожную аварию, мог стать только что завершившийся ремонт. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в дорожном ведомстве Смольного.
По данным источника, на переправу через Неву могли положить слишком тяжелый асфальт, который изменил динамическую нагрузку на крыло. В результате пролет пришел в движение, приподнявшись на 30-40 сантиметров. Подобное в Северной столице уже случалось – правда, с другой переправой.
Сейчас движение по переправе приостановлено. В Смольном разрабатывают схемы объезда.
В «Мостотресте» нашему корреспонденту сообщили, что проводят проверку по факту ЧП и пока не готовы озвучить причину нештатной ситуации.
По данным «Фонтанки», укладку асфальта на Володарском мосту проводило ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Напомним, 25 августа, в 20.42, единственное крыло моста начало самопроизвольный развод. В приподнятую на 30-40 см часть врезались два легковых автомобиля и маршрутка «Паз». Пострадали три человека, один из них, водитель «Лады» – в тяжелом состоянии.
Справка:
Володарский мост соединяет Ивановскую и Народную улицы. Построен в 1986—1993 годах, взамен арочного железобетонного моста 1936 года постройки.
Основным дефектом моста являются колебания и вибрация пролётных строений и их элементов. От вибрации металлоконструкций стационарных пролётных строений происходят регулярные разрушения сварных швов барьерного и перильного ограждений, лотков. С 1 февраля по 31 декабря 2008 года была проведена реконструкция моста — усилены металлоконструкции стационарных пролётных строений. Также была выполнена замена асфальтобетонного покрытия на правобережном низовом тротуаре моста на полимерное покрытие. В ходе ремонта, проводившегося на сооружении в 2012 году, на мосту была выполнена замена трамвайного пути с применением новых технологий, снижающих вибрацию пролётных строений от проходящего подвижного состава.
Новый ремонт дорожного покрытия начался 6 августа. Его планировали провести за три недели и закончить 26 числа. Но открыли переправу раньше на три дня - 24 августа.