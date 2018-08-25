Самопроизвольный развод Володарского моста мог спровоцировать новый асфальт

Причиной ЧП на Володарском мосту в Петербурге, где самопроизвольный подъем крыла спровоцировал дорожную аварию, мог стать только что завершившийся ремонт. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в дорожном ведомстве Смольного.

По данным источника, на переправу через Неву могли положить слишком тяжелый асфальт, который изменил динамическую нагрузку на крыло. В результате пролет пришел в движение, приподнявшись на 30-40 сантиметров. Подобное в Северной столице уже случалось – правда, с другой переправой.

Сейчас движение по переправе приостановлено. В Смольном разрабатывают схемы объезда.

В «Мостотресте» нашему корреспонденту сообщили, что проводят проверку по факту ЧП и пока не готовы озвучить причину нештатной ситуации.

По данным «Фонтанки», укладку асфальта на Володарском мосту проводило ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, 25 августа, в 20.42, единственное крыло моста начало самопроизвольный развод. В приподнятую на 30-40 см часть врезались два легковых автомобиля и маршрутка «Паз». Пострадали три человека, один из них, водитель «Лады» – в тяжелом состоянии.