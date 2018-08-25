Володарский мост начал самопроизвольную разводку, едва не убив троих водителей

Массовая авария произошла вечером 25 августа на Володарском мосту в Невском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы ДТП, около девяти вечера мост сам по себе начал разводиться и поднялся на 30-40 сантиметров. В образовавшийся пролет (в сторону Народной улицы) врезались две легковушки и один автобус.

В результате аварии пострадал 25-летний водитель «Лады Калины». Его состояние оценивают как тяжелое. Травмы средней степени получила владелица «Ниссан Кашкай», женщина около 35 лет на вид. Также в состоянии средней тяжести госпитализирован водитель «ПАЗа» маршрута №401, сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу.

По факту ДТП проводится проверка. Оперативный комментарий от «Мостотреста» корреспонденту «Фонтанки» получить не удалось.

Напомним, Володарский мост открыли после ремонта дорожного покрытия раньше срока, 24 августа. С момента начала его работы прошло чуть больше суток.

Сейчас мост закрыт для движения.