Отец Марии Бутиной: Она не вернется домой, пока не докажет свою невиновность

Арестованная в Соединенных Штатах Мария Бутина, которой инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, рассказала отцу, что ее содержат в нормальных условиях.

Валерий Бутин общался с дочерью накануне, передает ТАСС 25 августа.

"У нее приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком. Из-за административной сегрегации, которую ей объявили, у нее режим бодрствования глубокой ночью, то есть ей позволены звонки в переводе на вашингтонское время в час ночи примерно (8:00 мск)", – рассказал Бутин.

По словам главы семьи, Мария рассказала, что адвокат настаивал на ее освобождении из-под стражи. Бутин подчеркнул, что его дочь не собирается уезжать из США, пока не докажет свою невиновность.

"Ее установки были таковы изначально: она полностью уверена в том, что она невиновна, не нарушала законодательство Штатов. Пока она это не докажет, она оттуда не уедет", – сказал отец Бутиной.

На прошлой неделе россиянку перевели из вашингтонской тюрьмы в александрийскую, поместив после переезда в одиночную камеру.