Отец Марии Бутиной: Она не вернется домой, пока не докажет свою невиновность
Арестованная в Соединенных Штатах Мария Бутина, которой инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, рассказала отцу, что ее содержат в нормальных условиях.
Валерий Бутин общался с дочерью накануне, передает ТАСС 25 августа.
"У нее приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком. Из-за административной сегрегации, которую ей объявили, у нее режим бодрствования глубокой ночью, то есть ей позволены звонки в переводе на вашингтонское время в час ночи примерно (8:00 мск)", – рассказал Бутин.
По словам главы семьи, Мария рассказала, что адвокат настаивал на ее освобождении из-под стражи. Бутин подчеркнул, что его дочь не собирается уезжать из США, пока не докажет свою невиновность.
"Ее установки были таковы изначально: она полностью уверена в том, что она невиновна, не нарушала законодательство Штатов. Пока она это не докажет, она оттуда не уедет", – сказал отец Бутиной.
На прошлой неделе россиянку перевели из вашингтонской тюрьмы в александрийскую, поместив после переезда в одиночную камеру.
Справка:
Марию Бутину задержали в США 15 июля. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.