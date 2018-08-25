МИД призвал Вашингтон «не нагнетать обстановку». Ведомство прокомментировало заявление США о готовности ударить по Сирии

Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни», — приводит его слова 25 августа «Газета.ру».

По словам дипломата, Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в области возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

«То, что западники не хотят в этом участвовать, лишний раз подтверждает что у них совсем другие цели — и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске»,— добавил Рябков.

Он также призвал Вашингтон «не нагнетать обстановку».

Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о готовности Америки нанести ракетный удар по Сирии. Соединенные Штаты якобы обладают информацией о том, что власти арабской республики могут применить химическое оружие для освобождения одного из последних районов страны, находящихся под контролем оппозиции.