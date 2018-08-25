Навального вернули в ОВД: перелом мизинца не подтвердился
Алексея Навального привезли обратно в ОВД Даниловский. Перелом мизинца у оппозиционера не подтвердился – у него растяжение.
Об этом вечером 25 августа сообщает телеканал «Дождь». Из травмпункта Городской клинической больницы № 13 Москвы главу «Фонда борьбы с коррупцией» вновь доставили в ОВД Даниловский. Как отмечают соратники, защитник Илья Пахомов передал Навальному подушку, спортивные штаны и толстовку – политика задержали в шортах.
Оппозиционера ударили по руке, когда отбирали телефон.
Напомним, Навального задержали сегодня днем возле дома. Теперь он пробудет в полиции до 27 августа. В этот день суд рассмотрит административный протокол, составленный на главу «ФБК» за «Забастовку избирателей» 31 января 2018 года.
Алексея Навального привезли обратно в ОВД «Даниловский».
Защитник Илья Пахомов передал для него подушку, спортивные штаны и толстовку. pic.twitter.com/iKCEby2xJN
— Полина Нестерович (@Plombir_Snark) 25 августа 2018 г.