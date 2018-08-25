Навального вернули в ОВД: перелом мизинца не подтвердился

Алексея Навального привезли обратно в ОВД Даниловский. Перелом мизинца у оппозиционера не подтвердился – у него растяжение.

Об этом вечером 25 августа сообщает телеканал «Дождь». Из травмпункта Городской клинической больницы № 13 Москвы главу «Фонда борьбы с коррупцией» вновь доставили в ОВД Даниловский. Как отмечают соратники, защитник Илья Пахомов передал Навальному подушку, спортивные штаны и толстовку – политика задержали в шортах.

Оппозиционера ударили по руке, когда отбирали телефон.

Напомним, Навального задержали сегодня днем возле дома. Теперь он пробудет в полиции до 27 августа. В этот день суд рассмотрит административный протокол, составленный на главу «ФБК» за «Забастовку избирателей» 31 января 2018 года.