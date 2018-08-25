Тяжелое ДТП на КАД в Кронштадте: грузовик придавил легковушку

Водителя легковушки увезли в тяжелом состоянии в больницу после столкновения с грузовиком в Кронштадтском районе, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 25 августа.

По предварительной информации, авария произошла в пять вечера на 2 км внешнего кольца КАД. 30-летний водитель «Скании» с полуприцепом столкнулся со стоящим в правом ряду «Фольксвагеном Гольф». В результате с тяжелыми травмами госпитализирован водитель легкового автомобиля, личность которого пока не установлена.