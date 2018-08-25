Фура с полицейскими рубашками пропала в Петербурге. Она исчезла в паре километров от склада

Полицейское обмундирование пропало по дороге из Нижнего Новгорода в Петербург. Расследовать пропажу пришлось сотрудникам Красногвардейского УМВД.

Как стало известно «Фонтанке», в девятом часу вечера 24 августа в 66 отдел полиции с заявлением обратилась замдиректора логистической компании «Логист Астра», уроженка Нижнего Новгорода. Она рассказала: по дороге из ее родного города в Северную столицу пропал грузовик Foton, перевозивший ведомственный груз – полицейские рубашки. Водитель перестал выходить на связь за два километра до места назначения – дома № 117 по Пискаревскому проспекту. (По этому адресу находится Северо-Западная база хранения ресурсов МВД России). Водитель уверял, что фура сломалась. Так ли это, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, рискующих остаться без обновок.