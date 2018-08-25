Крымский мост привел туристов в восточную часть полуострова. В Коктебеле и Большой Феодосии аншлаг

Восточные районы Крыма в курортном сезоне-2018 неожиданно выбились в лидеры по популярности среди туристов, прибывающих на полуостров по Крымскому мосту. Об этом рассказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента республики Алексей Черняк 25 августа.

По его словам, наполняемость отелей бьет рекорды. Вне конкуренции, как всегда, Ялта. Но есть и лидеры-дебютанты.

"То, что нас удивило в этом году, — это Кировский район, Большая Феодосия, в том числе Коктебель. Все это связано с открытием Крымского моста", — цитирует парламентария РИА Новости.

Примерно одинаковые порции внимания туристов получили Алушта, Судак, Ленинский район (восточный Крым), за ними с небольшим отставанием следует Черноморский район (северо-запад Крыма).

По данным Черняка, на конец августа более трех миллионов туристов прибыло на полуостров по Крымскому мосту.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Запустили стратегический объект раньше срока. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018-го, на следующий день началось движение автобусов и легковых авто. Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

Крымский мост позволил увеличить турпоток на полуостров до 5,3 миллиона человек, что на миллион больше, чем в прошлый сезон.