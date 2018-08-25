Навального везут к травматологам из ОВД: при задержании ему сломали мизинец

Алексею Навальному при задержании сломали мизинец, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка», – пишет Ярмыш в «Твиттере» вечером 25 августа.

Она также добавляет, что главу «Фонда борьбы с коррупцией» задержали в рамках протокола от 31 января 2018 года. То есть за «Забастовку избирателей» 28 января, по которой суда так и не было. Теперь суд, по предварительным данным, состоится в понедельник, 27 августа. Его оппозиционер, судя по всему, будет ждать в ОВД Даниловский.

Ранее сообщалось о том, что к Навальному не пускают защиту из-за плана «Крепость», введенного в ОВД.