Пенсионерка погибла под колесами автобуса на Маршала Жукова

Пенсионерка попала под колеса автобуса в Красносельском районе Петербурга. Трагедия произошла вечером 25 августа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области, женщина лет 70 попала под колеса «Лиаза» маршрута «2А», отъезжавшего от остановки в районе дома 31 по проспекту Маршала Жукова. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Как отмечают очевидцы, погибшая женщина была невысокого роста, и водитель мог просто ее не заметить. Также есть гипотеза, что пенсионерке стало плохо, и она завалилась под автобус. Что произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям. Проверка по данному факту уже началась.

Маршрут №2А обслуживает компания «Питеравто».